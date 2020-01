Calciomercato Juventus, l’affare si può sbloccare: super offerta in arrivo!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nelle ultime ore vi stiamo parlando molto di uno dei fronti più bollenti del calciomercato della Juventus, quello relativo alla possibile cessione immediata di Emre Can. Abbiamo registrato e vi abbiamo riportato le tante notizie circolate in casa bianconera riguardo il centrocampista tedesco, che ormai avrebbe deciso di partire subito per trovar maggior spazio altrove, quello che non gli sta concedendo mister Sarri. Anche la Juve, nonostante le smentite di rito, sarebbe disposta a cedere Emre Can, anche per fare cassa e mettere a segno un’importante plusvalenza. E adesso potrebbe essere arrivata la svolta giusta, perché si starebbe facendo avanti un club capace di venire incontro alle richieste economiche del club bianconero. Stando a quanto riportato infatti dal Mirror infatti, l’Everton di Ancelotti sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 35 milioni di euro per comprare l’ex Liverpool già in questa sessione di calciomercato di gennaio. L’affare si potrebbe dunque sbloccare. Come sottolineato anche da Sportmediaset infatti, la Juve cederebbe Emre Can solamente di fronte ad un’importante offerta economica capace di garantirle una notevole plusvalenza e quella dell’Everton lo sarebbe. Si attendono dunque importanti novità a breve, ma non solo per il mercato in uscita. Già perché, stando sempre alle ultimissime indiscrezioni, in casa bianconera starebbe per arrivare una profonda rivoluzione generale e generazionale, con Paratici che sarebbe già al lavoro anche per alcuni grandi colpi in entrata in prospettiva futura. Kulusevski ne è la dimostrazione, ma quello dello svedese è stato solo il primo di una lunga lista di possibili acquisti del futuro. E allora, tra grossi obiettivi, nuove idee e qualche clamorosa sorpresa, ecco la lista della spesa completa della Juve: partiamo subito con la raffica dal primo nome >>>VAI ALLA LISTA