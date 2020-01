Calciomercato Juventus, altra sberla a Marotta? Paratici tenta il capolavoro

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il duello di calciomercato tra Paratici e Marotta sembra non finire mai. E’ iniziato l’estate scorsa, tra intrecci, sgambetti e azioni di disturbo con tantissimi giocatori in ballo: da Lukaku a Dybala, fino ad arrivare ad Icardi. E adesso sta proseguendo e, senza dubbio, i due continueranno a darsi battaglia sul mercato anche in futuro. La partita a scacchi per ora la sta vincendo Paratici, che in questo mercato di gennaio si è assicurato un gioiello che faceva tanta gola pure all’ad nerazzurro: Dejan Kulusevski. Ma il CFO bianconero non ha nessuna intenzione di fermarsi qui e avrebbe in mente un nuovo, complesso piano per soffiare un altro big al rivale. Come rivelato infatti da TuttoJuve.com, il prossimo obiettivo di calciomercato che la Juve vorrebbe strappare ai nerazzurri è Federico Chiesa. Come? Con una mossa a sorpresa che, se andasse in porto, avrebbe del clamoroso e costituirebbe un vero e proprio capolavoro di mercato. Stando sempre alle indiscrezioni di TuttoJuve infatti, l’idea di Paratici sarebbe quella di provare a riportare a Torino Riccardo Orsolini dal Bologna per poi inserirlo nella trattativa con la Fiorentina per Chiesa come parziale contropartita tecnica. Insomma: Orsolini più un conguaglio economico per convincere Commisso a cedere il gioiello viola alla Juventus invece che al club di Suning, che rimane in pressing. L’idea è di quelle veramente ambiziose: Paratici è pronto a rifilare un altro scacco matto pesantissimo a Marotta. Occhio però perché, nel frattempo, la Juventus starebbe lavorando concretamente anche per l’immediato e potrebbe regalare subito dei rinforzi a Sarri, già in questo mercato di gennaio. Paratici infatti avrebbe preso una clamorosa decisione totalmente a sorpresa: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA