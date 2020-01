Mercato, clamoroso Di Marzio: “Attenzione, si parla di…” – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Si parla sempre di mercato in casa Juventus e le notizie – anche quelle clamorose – continuano a circolare senza sosta. Negli scorsi giorni ad esempio si era sparsa un’indiscrezione che parlava di uno scambio abbastanza incredibile, che sembrava praticamente impossibile. E invece attenzione perché proprio di questo possibile affare è tornato a parlare anche il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport: “Si ritorna a parlare dello scambio Paqueta-Bernardeschi. Ne avevamo già parlato e poi lo avevamo anche smentito, ma aleggia ancora questa indiscrezione. Tanti ne parlano, ci fanno capire che è difficile, anzi difficilissimo per lo stipendio di Bernardeschi che è molto più alto di quello di Paqueta, ma io la terrei in considerazione questa ipotesi. Sicuramente la Juve e i rossoneri ne hanno parlato e magari sotto sotto ne stanno ancora riparlando”. Una suggestione clamorosa e complicata, ma potenzialmente ancora viva. Ma c’è di più. Sempre in queste ultime ore infatti, Alfredo Pedullà ha dato un annuncio che potrebbe cambiare ogni cosa: adesso si sblocca anche il mercato bianconero in entrata! >>>VAI ALLA NOTIZIA