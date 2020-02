I tifosi godono: richiesta monstre, Paratici pronto a dire sì! – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Per i tifosi della Juventus è un plebiscito: nei loro cuori subito dopo Cristiano Ronaldo c’è Paulo Dybala. Il numero dieci bianconero è tornato a far stropicciare gli occhi ai suoi estimatori storici e non solo, che la scorsa estate quasi si erano rassegnati a vederlo partire verso l’Inghilterra. Ora, per fortuna, quei tempi sono lontani. Ma la Juventus, per evitare altri problemi, deve blindarlo il prima possibile se vuole veramente trattenerlo a lungo a Torino. La Joya ha il contratto in scadenza con i campioni d’Italia nel 2022 e – secondo l’edizione odierna di Tuttosport – Paratici si starebbe già muovendo per evitare sorprese nel prossimo mercato estivo. L’intenzione del dirigente juventino sarebbe quella di allungare l’accordo fino al 2025, ma a quali condizioni? Il campione argentino pretende un ritocco molto importante dell’ingaggio, che attualmente già si attesta sui 7 milioni di euro. Già nelle scorse settimane ci sono stati contatti tra la Juve e l’entourage del giocatore, ma probabilmente le parti si sederanno di nuovo al tavolo delle trattative dopo il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione, previsto per il 17 marzo. La società bianconera dovrà accontentare le richieste monstre dell’argentino, che avrebbe chiesto ben 10 milioni di euro netti a stagione per suggellare il nuovo matrimonio. Nonostante la cifra veramente pesante, Paratici sarebbe comunque pronto a dire sì senza troppi indugi. La voglia di togliere dal mercato Paulo Dybala è troppo forte. La Vecchia Signora dovrà però muoversi con decisione fin da subito perché le big europee interessate al numero 10 bianconero crescono ogni giorno di più. A City e United, ancora innamorate della Joya, si aggiungono Real Madrid ed Atletico, senza dimenticare il PSG, che riscatterà Icardi, ma potrebbe provare a girarlo ai piemontesi proprio in cambio di Dybala. Nel frattempo però Fabio Paratici starebbe già lavorando concretamente anche per il mercato in entrata e avrebbe già individuato i prossimi colpi estivi: 8 nomi caldissimi che noi abbiamo racchiuso nella nostra gallery dedicata. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica di tutti i possibili grandi colpi della prossima estate >>>VAI AL PRIMO