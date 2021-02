Juventus: e se la punta arrivasse dagli svincolati? Ecco chi c’è sul mercato

TORINO – Il grande obiettivo della Juventus nell’ormai concluso calciomercato di gennaio era un nuovo centravanti, una quarta punta che avrebbe potuto far molto comodo a Pirlo. Un vice-Morata insomma. Ed era senza dubbio un obiettivo concreto, visti i tentativi fatti da Paratici nel corso di tutta la sessione di mercato e i giocatori accostati alla Vecchia Signora. Alla fine però la tanto attesa opportunità non è arrivata e la Juve è rimasta a bocca asciutta. In realtà però di occasioni – proprio quelle che piacciono tanto a Paratici – ce ne sono ancora tante in giro. Un occhio dunque va al mercato degli svincolati di lusso, che potrebbero costituire un vero e proprio affare a costo zero.

Occasioni a zero per la Juventus: ecco gli attaccanti sul mercato

Con la cessione di Khedira, la Juventus ha fatto spazio a bilancio a qualche possibile operazione in entrata. Ma quali sono gli attaccanti ancora disponibili sul mercato degli svincolati? Il nome certamente più altisonante e affascinante è quello di Diego Costa, svincolatosi dall'Atletico Madrid. L'attaccante classe '88 oltretutto è stato uno di quei giocatori accostati alla Juve a gennaio. Garantirebbe esperienza internazionale, carisma, carattere e gol: un vero e proprio affare. Altro nome interessante è quello di Alex Teixeira, 31enne brasiliano ex Shakhtar e Jiangsu Suning. Un jolly offensivo di qualità ed esperienza. Caratteristiche simili anche per Daniel Sturridge, attaccante inglese che ha militato nel Chelsea e nel Liverpool, ma che ha avuto più di qualche problema con gli infortuni nel corso della sua carriera. Esattamente come Alexandre Pato: anche l'ex rossonero è alla ricerca di una squadra. Meno affascinanti ma pur sempre interessanti le opzioni che portano a Wilfred Bony, Facundo Ferreyra e la vecchia conoscenza della Serie A Richmond Boakye. Volendo insomma, qualche occasione Paratici potrebbe coglierla anche a mercato chiuso.