Incredibile, Sarri trema: pesantissima decisione di Agnelli – News Juve

L'inizio di avventura di Sarri sulla panchina della Juventus finora è stata contraddistinta da luci ed ombre e il tecnico toscano è stato più volte al centro di alcune critiche da parte dell'ambiente bianconero. Tutti si aspettavano un netto cambio di rotta rispetto al passato dal punto di vista del gioco della squadra: ci si aspettava sicuramente più spettacolo, Sarri è stato preso proprio per questo. Ci si aspettava di vedere il tanto rinomato "sarrismo", che però è venuto fuori solo a sprazzi. Anche i risultati sono stati altalenanti: benissimo in Champions League finora, qualche scivolone di troppo invece in campionato e soprattutto in Supercoppa. La Juve è abituata a vincere, ma il primo trofeo della stagione è già scivolato via in maniera anche meritata. E intanto i nerazzurri di Conte si fanno sempre più minacciosi in campionato, tanto che secondo alcuni sono proprio loro i pretendenti numero uno allo scudetto. Insomma, una situazione alla quale la Vecchia Signora non è abituata. Ecco perché, stando ad alcune indiscrezioni, il presidente Agnelli avrebbe preso una pesante decisione. O Sarri vince, oppure potrebbe dire addio alla Juventus già a fine anno. In altre parole: il tecnico toscano deve portare a casa almeno lo scudetto o la Champions League, altrimenti la società prenderà in seria considerazione un immediato cambio in panchina in vista della prossima stagione. Una situazione da tenere sotto stretta osservazione da qui a fine anno: Sarri è avvertito. Ma non è ancora tutto. Agnelli infatti sarebbe pronto a dare pure un altro importantissimo scossone anche per quanto riguarda il mercato e avrebbe in mente qualcosa di veramente enorme per il prossimo futuro