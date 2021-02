Calciomercato Juventus, già decisi due colpi per l’estate: ecco gli obiettivi!

TORINO – Mentre Andrea Pirlo e i suoi giocatori sono concentrati sul campo e sulle prossime sfide da affrontare in campionato e nelle coppe, nelle segrete stanze della Continassa la dirigenza bianconera già valuta quelle che potranno essere le prossime mosse di calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione. La programmazione è fondamentale e la Vecchia Signora è solita muoversi sempre per tempo, pianificando con largo anticipo ogni possibile operazione. In estate sono previsti interventi importanti, anche perché a gennaio non sono arrivati colpi grossi. E la Juve avrebbe già le idee chiare su quelle che sarebbero le priorità del prossimo mercato.

Due obiettivi per il prossimo calciomercato bianconero

Dei piani di mercato della Juventus ha parlato il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW. Secondo il noto esperto di calciomercato, sarebbero in particolar modo due le priorità della Vecchia Signora. La prima sarebbe la famosa quarta punta tanto chiacchierata anche durante lo scorso mercato invernale. Il vice-Morata dunque potrebbe arrivare finalmente la prossima estate. “Per l’attaccante c’è da capire bene il profilo. Se andare su un giovane stile Scamacca oppure se puntare su un giocatore d’esperienza, alla Giroud tanto per intendersi, che a fine stagione tra l’altro lascerà il Chelsea a parametro zero”, scrive Ceccarini. Che poi parla anche del secondo grande obiettivo della Juve.

Mercato Juve, non solo l’attaccante

Già perché il centravanti non è assolutamente l’unico pensiero della Juventus. Anzi, con ogni probabilità le novità più grosse arriveranno per quanto riguarda la mediana bianconera, che ha dimostrato di non essere ancora del tutto completa e di aver bisogno di più di qualche ritocco. Secondo Ceccarini, la Vecchia Signora si indirizzerà verso un regista di ruolo e il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Manuel Locatelli: “Richiesta di partenza molto alta, per arrivarci probabilmente sarà necessaria una cessione importante”, conclude il giornalista. A Pirlo il profilo del classe ’98 piace tantissimo, ma Paratici avrebbe in mente anche molti altri obiettivi e avrebbe già pronta una lunga lista di grossi nomi per il centrocampo: >>> ECCO LA LISTA COMPLETA