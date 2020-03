Coronavirus, ultime notizie: poco fa l’annuncio in conferenza stampa!

Ultime news

Coronavirus, ultime notizie: ecco l’annuncio dell’Oms

ULTIME CORONAVIRUS – Quelle scorse sono state ore caldissime a causa dell’allarme coronavirus che, ovviamente, tiene sempre tutti in apprensione. Nella giornata di ieri, il numero delle persone risultate positive al contagio in Italia sono salite a quasi 1.700: nel giro di poche ore dunque c’è stato un incremento di circa 500 nuovi casi. Questo aumento importante però era atteso: si tratta di persone già contagiate prima che venissero adottate le contromisure per frenare la diffusione del virus. E’ sempre bene dunque riuscire ad interpretare certi numeri e soprattutto affidarsi al parere di fonti ufficiali. In questo senso, grande importanza ha l’annuncio arrivato in queste ultimissime ore dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità): eccolo >>>CONTINUA A LEGGERE