Calciomercato Juventus, tifosi impazziti: arriva l’annuncio sul futuro di CR7

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come sempre, tra le tante notizie di calciomercato della Juventus, spiccano quelle relative a Cristiano Ronaldo e il suo futuro. E, come sempre, noi continuiamo ad aggiornarvi su ogni novità che trapela in merito a alla questione CR7. In tanti infatti si interrogano su quali saranno le sorti del numero 7 più forte del mondo e se il matrimonio con la Vecchia Signora continuerà anche nei prossimi anni. Alcuni, anche tra gli addetti ai lavori, non ne sono molto convinti, mentre altri sarebbero pronti a scommettere che Ronaldo e la Juve continueranno il loro percorso insieme per tanto tempo ancora. E nelle ultime ore c’è anche chi è andato oltre, prospettando uno scenario nuovo e assolutamente a sorpresa. Già perché, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Fabio Paratici starebbe addirittura pensando di proporre a CR7 un rinnovo di contratto, che attualmente scade nel 2022. Secondo la testata romana infatti, soprattutto nel caso in cui il fenomeno portoghese e la Juventus riuscissero finalmente a sollevare la Champions League insieme, il prolungamento sarebbe quasi scontato, con Cristiano Ronaldo che vuole rimanere in un club di altissimo livello anche nei prossimi anni per vincere ancora tanto e puntare anche al Pallone d’Oro. E la Juve sarebbe il club perfetto per le sue ambizioni. Dopo le tante notizie circolate negli ultimi tempi che parlavano di una possibile separazione da CR7 a fine stagione, adesso dunque la prospettiva sembrerebbe cambiata drasticamente: non solo niente addio, ma anche un possibile rinnovo all’orizzonte. Ma non è ancora tutto. Il presidente Agnelli infatti sarebbe pronto a dare anche un altro importantissimo scossone per quanto riguarda il calciomercato della Juventus e avrebbe in mente qualcosa di veramente enorme per il prossimo futuro >>>VAI ALLA NOTIZIA