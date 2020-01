Calciomercato Juventus, sta per esplodere una bomba: tutto confermato!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – A quanto pare, è tutto vero. Nelle scorse ore vi abbiamo aggiornato riguardo una delle più grosse notizie di calciomercato della Juventus che sono circolate nelle ultime ore e che stanno tenendo col fiato sospeso molti tifosi: il forte inserimento da parte di Beppe Marotta per Paul Pogba. Notizia lanciata in un primo momento da Panorama, poi confermata in Inghilterra, dove il Mirror ha parlato addirittura dei dettagli della possibile trattativa e di un presunto “sì” già garantito dallo United e dallo stesso Pogba ai nerazzurri. Il Polpo – ovviamente – rimane in cima ai sogni di mercato della Juve in vista della prossima estate, ma perdere questo ennesimo duello di calciomercato contro Marotta sarebbe devastante. Qui non si parla né di Kulusevski né Lukaku, né di Chiesa né di Icardi: qui si parla di un giocatore sempre legatissimo ai colori bianconeri e che tutti i tifosi amano e vorrebbero rivedere a Torino. Vederlo a Milano, sponda nerazzurra, sarebbe imperdonabile, una disfatta totale. Ecco perché quella che sta per esplodere sarà una vera e propria bomba, che accenderà come non mai il Derby d’Italia sul mercato. E, come detto in apertura, sembra proprio che questo duello per Pogba andrà veramente in scena. A confermare il tutto infatti ci ha pensato il noto giornalista della Rai ed esperto di calciomercato Paolo Paganini, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Dopo che la Juventus ha soffiato Kulusevski ai nerazzurri, lo scontro è totale e si sposta su Pogba, Marotta avrà un incontro con Raiola…” E poi ancora: “Al tavolo per Pogba c’è anche Marotta insieme a: RealMadrid, Barcellona, Juventus e Psg. Ma i nerazzurri non vogliono, a oggi, sacrificare Lautaro Martinez, mentre la Juventus potrebbe inserire Emre Can e Ramsey o Rabiot”. Mosse e contromosse, l’ennesimo duello di calciomercato Marotta-Paratici è già iniziato: la miccia è accesa, la bomba è pronta ad esplodere. Tornando invece all’attualità e al mercato di gennaio, attenzione a quello che potrebbe succedere a breve in entrata, con la Juventus che in queste ore sarebbe letteralmente scatenata. A sorpresa, Paratici avrebbe preso infatti una clamorosa decisione: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA