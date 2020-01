Calciomercato Juventus, annuncio in TV: “Paratici paga la clausola per…”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il radar di Fabio Paratici è sempre acceso e il CFO bianconero continua a pensare alle prossime possibili mosse di calciomercato della Juventus. Tanti i nomi finiti sul suo taccuino, ma in queste ore ci sarebbe da registrare il forte ritorno di fiamma per un suo vecchio pallino: Lorenzo Pellegrini della Roma. Da tempo la Juve è interessata al centrocampista giallorosso classe ’96 e sarebbe pronta ad un nuovo assalto in vista della prossima estate. A darne conferma è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Ciro Venerato che, in diretta TV su RaiDue, ha lanciato la notizia: “C’è un grande interesse da parte della Juventus per un giocatore della Roma in vista di giugno: Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso ha una clausola rescissoria valida dall’1 al 31 luglio prossimo e con 30 milioni in due rate la Juve potrebbe soffiarlo alla Roma, che intanto sta tardando a rinnovargli il contratto. Pellegrini poi piace molto a Sarri, che lo vorrebbe nel prossimo mercato estivo. Per il centrocampo nella lista dei desideri di Sarri ci sono anche Tonali e Castrovilli.” La Juventus dunque sarebbe seriamente tornata a pensare a Pellegrini per giugno e Paratici potrebbe portarlo a Torino dal prossimo luglio semplicemente pagando la clausola rescissoria da 30 milioni del giocatore della Roma. L’idea è suggestiva ed è viva, soprattutto perché incontrerebbe anche il favore del tecnico bianconero. Occhio però perché la Juventus starebbe lavorando concretamente anche per l’immediato e potrebbe regalare subito dei rinforzi a Sarri, già in questo mercato di gennaio. E proprio alla luce di questo, Paratici avrebbe preso una clamorosa decisione totalmente a sorpresa: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA