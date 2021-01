Calciomercato, Juventus “pazza” di un giocatore: contatti confermati!

TORINO – Arrivano notizie importanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Non solo per il presente, con i bianconeri alla ricerca di una punta che possa fare da vice-Morata, ma anche in prospettiva futura. Tra i nomi che potrebbero fortemente tornare di moda dalle parti della Continassa la prossima estate c’è anche quello di Houssem Aouar, gioiello del Lione che la Juve ha inseguito anche nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Ne ha parlato il noto giornalista Fabrizio Romano su calciomercato.com, sottolineando come il centrocampista classe ’98 ai bianconeri piaccia ancora moltissimo. Tanto che, sempre secondo l’esperto di calciomercato, la Juve si sarebbe già riattivata sul fronte Aouar proprio in questi giorni, muovendosi in maniera importante in previsione della prossima estate.

A favorire il tutto ci sarebbe anche l’entourage del calciatore, che condivide i suoi agenti con un neo acquisto bianconero: Marley Aké. La Juventus avrebbe confermato ai procuratori il proprio interesse per Aouar, che dunque rimane uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Paratici. E la Vecchia Signora resta tra quei club in corsa per il talento francese, che continua a corteggiare senza sosta. Di certo la Juve dovrà tornare sul mercato per ritoccare anche il centrocampo e la pista Aouar sarebbe già una delle più concrete. Tornando invece all’attuale sessione di calciomercato, come detto l’obiettivo è certamente una punta. Sul taccuino di Paratici infatti sarebbero finiti tanti nomi per l’attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<