Calciomercato Juventus, colpo di scena: “Paratici vuole chiudere subito!”

Calciomercato Juventus, notizia a sorpresa dalla Spagna: pronta l’offerta di Paratici per un colpo immediato

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nonostante Paratici abbia più volte ribadito che il calciomercato della Juventus al momento è fermo, qualcosa starebbe invece davvero bollendo in pentola. Ci sono vari nomi infatti che potrebbero infiammare gli ultimi giorni di mercato della Juve, sia per quanto riguarda possibili cessioni (Emre Can e Bernardeschi su tutti) ma anche possibili colpi in entrata. Il giocatore che al momento è sulla bocca di tutti è Ivan Rakitic, ma occhio anche alle sorprese. Stando infatti a quanto riportato dalla stampa spagnola, Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino anche un altro calciatore, cioè l’ex nerazzurro Alex Telles. Il terzino sinistro italo-brasiliano di proprietà del Porto è esploso negli ultimi anni a grandissimi livelli e la Juventus già in passato gli aveva messo gli occhi addosso. Ora Paratici, sempre secondo le indiscrezioni spagnole, sarebbe pronto addirittura ad un nuovo assalto già per questo mercato di gennaio per cercare di regalare a Sarri un’alternativa in più ad Alex Sandro sulla corsia mancina. Il CFO bianconero sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 25 milioni di euro per chiudere subito questo acquisto a sorpresa. A breve ne sapremo certamente di più, anche perché stiamo entrando nelle fasi più calde di questo calciomercato invernale. Ma nel frattempo, Fabio Paratici sta lavorando concretamente anche ad altri grandi colpi in entrata e avrebbe già pronta una lista di possibili acquisti per il futuro. E allora, tra grossi obiettivi, nuove idee e qualche clamorosa sorpresa, ecco la raffica di tutti i nomi sulla lista della spesa della Juve >>>VAI ALLA LISTA