Calciomercato Juventus, Paratici ha un sogno enorme: contatti in corso!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In queste ore nell’ambiente bianconero è rimbalzata con forza una grossa notizia di calciomercato della Juventus. Stando infatti a quanto riportato da Repubblica, si sarebbe riaccesa la pista che porta a Mauro Icardi, vecchio pallino della Juve e di Fabio Paratici. Secondo il noto e autorevole quotidiano, il centravanti classe ’93 – nonostante le ovvie esternazioni di rito – non avrebbe alcuna intenzione di rimanere a Parigi anche in vista del prossimo anno e vorrebbe tornare in Italia. Icardi dunque avrebbe in mente di rifiutare il riscatto del PSG e fare ritorno alla base a Milano, sponda nerazzurra, per poi partire nuovamente: la destinazione sarebbe appunto Torino. Ma c’è di più. Neanche Paratici avrebbe dimenticato il suo pupillo, il suo grande sogno di mercato, tanto che sarebbe già in contatto con la moglie-agente dell’argentino, Wanda Nara: le due parti starebbero già trattando. La difficoltà maggiore ovviamente sarebbe costituita da Beppe Marotta e dal club di Suning: tornare a trattare con i nerazzurri la prossima estate per Icardi non sarà impresa semplice per Paratici, ma il CFO bianconero avrebbe intenzione di riprovarci ancora una volta, forte anche della presunta scelta di Icardi. A confermare la voglia di Italia (e di Juventus?) di Maurito ci ha pensato anche il noto esperto di calciomercato della Rai, Paolo Paganini. Ecco il post sibillino apparso sul profilo Twitter del giornalista: “Attenzione per giugno a Icardi che vuole tornare in Italia. Dove? Un po’ di indizi ci sono…” Escludendo a priori ovviamente il club nerazzurro, l’unica altra destinazione possibile e verosimile in Serie A rimane solo la Juventus, visti anche i trascorsi e il feeling che unisce ormai da moltissimo tempo Icardi e la Vecchia Signora. Insomma, Paratici starebbe ripensando seriamente al suo grande sogno di mercato e, dopo un lunghissimo corteggiamento, potrebbe finalmente riuscire a realizzarlo la prossima estate. Ma non è finita qua. Occhio infatti a quello che potrebbe succedere anche per il mercato bianconero di gennaio in entrata, con la Juventus che in queste ore sarebbe letteralmente scatenata. Totalmente a sorpresa, Paratici avrebbe preso infatti una clamorosa decisione: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA