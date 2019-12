Calciomercato Juventus, Paratici cala il jolly: sorpasso a Marotta!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La sfida infinita tra Paratici e Marotta prosegue ed è destinata ad infiammare anche le prossime sessioni di calciomercato della Juventus. I due dirigenti, dopo le schermaglie della scorsa estate, continuano ad avere nel mirino alcuni obiettivi in comune. Tra questi c’è anche la rivelazione della Serie A di quest’anno, Dejan Kulusevski: il ragazzo classe 2000, in prestito al Parma ma di proprietà dell’Atalanta, sta stupendo tutti e ha stregato i maggiori club italiani e non solo. Ecco perché per lui è pronta a scatenarsi un’asta feroce. I nerazzurri si sono mossi con anticipo per Kulusevski e, come sottolinea Tuttosport, da settimane sono in pressing con la dirigenza atalantina, tanto che Marotta avrebbe già presentato la sua offerta: 35 milioni di euro più bonus e la possibilità di inserire anche il cartellino di Politano nell’operazione. Una proposta davvero importante, con cui la Beneamata spera di riuscire a portare il talento svedese a Milano già a gennaio. L’Atalanta però, al momento, aspetta e prende tempo. Il perché? Dietro a questo tentennamento si potrebbe nascondere una mossa di Paratici, un contro rilancio a sorpresa che potrebbe cambiare le carte in tavola. IL CFO bianconero, che vanta ottimi rapporti con la dirigenza bergamasca, non solo sarebbe disposto a trattare Kulusevski per la prossima estate e non a gennaio (ipotesi più gradita sia dall’Atalanta che dal Parma), ma starebbe pensando di inserire nella possibile trattativa un giocatore gradito alla Dea: Marko Pjaca. Sarebbe questo il jolly che si starebbe giocando Paratici per superare l’agguerrita concorrenza di Marotta: la sfida infinita prosegue, bianconeri e nerazzurri sono destinati a duellare ancora sul mercato oltre che sul campo. Ma se Kulusevski è un obiettivo bianconero per la prossima estate, nella nuova lista della spesa di Paratici ci sono alcuni nomi caldi già per il mercato di gennaio: ecco i 6 giocatori che possono arrivare subito alla Juventus! >>>VAI ALLA NOTIZIA