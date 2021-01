Calciomercato Juventus, nuovo attaccante: ecco cosa può succedere ora

TORINO – Siamo giunti alla stretta finale. Gli ultimi giorni di calciomercato ci diranno se la Juventus riuscirà a regalare a Pirlo un nuovo attaccante. Il nome caldo rimane sempre quello di Gianluca Scamacca. Come vi abbiamo già raccontato, nelle scorse ore dovrebbe essere andato in scena un confronto tra Juve e Sassuolo, anche se la fumata bianca non è evidentemente ancora arrivata. Cosa può succedere ora dunque? La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione, svelando anche una possibile novità. Mentre la Juventus continua a spingere per il prestito con diritto di riscatto e il Sassuolo pretende l’obbligo, starebbe infatti spuntando anche una terza via per tentare di chiudere la trattativa. Un affare “alla Chiesa”, cioè un accordo che prevedrebbe un pagamento da parte dei bianconeri in quattro anni. Una soluzione sicuramente più sostenibile economicamente per la Juventus, ma che al contempo garantirebbe ai neroverdi la vendita effettiva del giocatore.

Possibili colpi di scena

Un’ipotesi senza dubbio interessante e che potrebbe far contenti tutti. Ma la vicenda potrebbe avere anche un altro risvolto nelle prossime ore. Già perché, come sottolinea sempre la Gazzetta e come confermato anche dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky, il Sassuolo starebbe valutando se riportare “a casa” Scamacca dal Genoa per tenerlo come vice-Caputo. “Scamacca andrà via dal Genoa”, riferisce Di Marzio, che poi spiega: “Dovrebbe tornare al Sassuolo ma per rimanerci. La Juventus infatti non garantisce l’obbligo di riscatto agli emiliani e i neroverdi non vogliono dare in prestito il giocatore”. Situazione ancora tutta in evoluzione quindi, ma se l’affare non dovesse sbloccarsi, la Juve potrebbe virare anche su altri obiettivi negli ultimissimi giorni di calciomercato. Ci sarebbero infatti ben 12 alternative di lusso per il colpo in attacco: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<