Calciomercato Juventus, notizia bomba su CR7: “Ormai ha già deciso!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Eh sì: Cristiano Ronaldo è sempre al centro dell'attenzione, sia quando si parla di calcio giocato che quando si parla di calciomercato. D'altronde, non potrebbe essere altrimenti. Ed ecco allora che il nome di CR7 è spuntato fuori anche in queste ultime ore. Di lui e del suo futuro se ne è parlato tantissimo le scorse settimane, quando sono arrivate indiscrezioni pesanti riguardo un suo possibile addio anticipato alla Juve. Poi la marcia indietro, anche da parte delle testate estere che parlavano del possibile divorzio tra Ronaldo e la Vecchia Signora a fine anno. Le voci si sono magicamente riaccese – guarda caso – subito dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio: dalla Spagna, ad esempio, è rimbalzata la notizia di un possibile approdo di CR7 al PSG la prossima estate insieme a Sergio Ramos. Voci, suggestioni e nulla più. Anzi, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero 7 bianconero avrebbe già preso la sua decisione definitiva: Cristiano Ronaldo – nonostante qualche incidente di percorso con Sarri, l'amarezza per il Pallone d'Oro finito nuovamente nella mani di Messi e la delusione per la sconfitta in Supercoppa – non avrebbe nessuna intenzione di lasciare Torino, dove è assolutamente felice. Con la Juventus ha ancora due anni e mezzo di contratto e il suo obiettivo è tornare a vincere il prima possibile con la maglia bianconera addosso. La sua intenzione è quella di disputare un 2020 ad altissimi livelli sia con la Juve che con la Nazionale portoghese, con l'obiettivo magari di sfilare il Pallone d'Oro a Leo Messi il prossimo anno. Anche se il sogno più grande, condiviso con la Juventus e con tutti i suoi tifosi, sarebbe quello di alzare la Champions League. Sì, sempre con la maglietta bianconera addosso. Ma le grandi notizie non finiscono ancora qui. La dirigenza bianconera infatti starebbe pensando anche ad altri botti enormi alla CR7 e avrebbe pronta una lista della spesa veramente da capogiro già per il prossimo futuro.