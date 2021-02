Calciomercato Juventus, nuova idea a sorpresa da 40 milioni: i dettagli

TORINO – Fabio Paratici avrà un bel da fare in vista della prossima sessione di calciomercato della Juventus. Di carne al fuoco ce ne sarà sicuramente tanta, sia per quanto riguarda il mercato in uscita che quello in entrata. Le cessioni saranno fondamentali per definire le strategie sugli acquisti, ma anche per finanziare e fare spazio in rosa ai nuovi arrivi. Con ogni probabilità, la Juve cercherà di intervenire in ogni reparto. In difesa c’è da sistemare in particolar modo le fasce, mentre per quanto riguarda l’attacco si andrà alla ricerca della famosa quarta punta che ha animato anche lo scorso calciomercato bianconero di gennaio. Ma, come più volte vi abbiamo sottolineato, il reparto che vedrà le maggiori novità è il centrocampo. La mediana di Pirlo in effetti pare essere la zona di campo più bisognosa di rinforzi. Ed è per questo che gli uomini mercato della Juventus avrebbero già messo nel mirino diversi nomi importanti. Tra questi, ne è spuntato uno nuovo proprio in queste ultime ore. Un giocatore davvero molto interessante che sta attirando su di sé le attenzioni di molti top club europei.

Obiettivo di mercato da 40 milioni

Stiamo parlando di Florian Neuhaus, centrocampista di 23 anni che sta esplodendo a grandissimi livelli in Bundesliga con la maglietta del Borussia Monchengladbach. Come riportato da Kicker, oltre alla Juventus, sul giocatore classe ’97 avrebbero messo gli occhi anche il Bayern Monaco e il Borussia Dortumnd, oltre ai nerazzurri di Conte e Marotta. Centrocampista moderno dal buon fisico e dalle ottime qualità tecniche, Neuhaus è diventato un perno del Monchengladbach. Per lui in questa stagione anche 6 gol e 6 assist in 28 partite. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, cifra importante ma non impossibile per la Juventus, soprattutto se i bianconeri riusciranno a piazzare qualche cessione importante in estate. Come accennato poco fa però, oltre a Florian Neuhaus, sul taccuino di Paratici e soci sarebbero finiti anche molti altri nomi importanti per il centrocampo. In particolare, ci sarebbero ben 9 grossi obiettivi sulla lista della spesa: eccoli tutti! <<<