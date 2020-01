Calciomercato Juventus, grandissime notizie: Paganini fa sognare i tifosi!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Siamo nel pieno del mercato di gennaio che potrebbe portare qualche sorpresa in extremis in casa bianconera, ma attenzione anche a quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Già perché Fabio Paratici è al lavoro anche in prospettiva futura, muovendosi su alcuni grossi obiettivi per il prossimo anno. In questo senso, bisognerà fare grande attenzione all’asse di mercato Juve-Raiola, che potrebbe tornare ancora una volta ad infiammarsi dopo le operazioni in sinergia del passato. L’ultima è stata quella che ha portato De Ligt a Torino, ma il super agente potrebbe tornare a fare qualche bel regalo alla Vecchia Signora anche la prossima estate. A fare i nomi dei giocatori che potrebbero entrare in ballo in quest’ottica è stato il noto giornalista Paolo Paganini. Nelle ultime ore infatti l’esperto di calciomercato della Rai, tramite il proprio profilo Twitter, ha dato alcune importanti notizie che possono far sognare i tifosi bianconeri: “La Juventus vuole o Donnarumma o Romagnoli, gestiti da Raiola“. Questo il primo messaggio, forte e chiaro, che indica i due giocatori rossoneri come grandi obiettivi della Juventus per il prossimo mercato estivo. Ma non solo. In un post successivo infatti, Paganini ha lanciato anche un altro nome, che fa battere ancor più forte i cuori degli juventini: “Ho la sensazione che la Juventus farà qualcosa a gennaio, soprattutto se dovesse partire Emre Can. Intanto Raiola ha aperto le danze su Pogba e al grande ballo di giugno c’è anche la Juventus ma a certe condizioni, che seguiremo“. I bianconeri dunque non avrebbero affatto interrotto il filo diretto con Mino Raiola e anzi starebbero pensando a tre nomi grossi che fanno parte della sua scuderia: Donnarumma, Romagnoli e Paul Pogba. Ma non ci sono solo loro nel mirino della Juve per il prossimo anno. Anzi, come anticipato poco fa, Paratici si sta muovendo su tantissime piste e starebbe preparando una clamorosa rivoluzione totale per la prossima stagione: 11 nomi sulla lista della spesa del futuro, eccoli tutti! >>>VAI ALLA LISTA