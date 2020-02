Calciomercato Juventus, un colpo e un addio: inizia la rivoluzione!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, la rivoluzione sta per iniziare

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Già da tempo la società bianconera sta progettando le prossime mosse di calciomercato della Juventus in vista della prossima estate. Sicuramente ci sarà di sistemare parecchie cose, a prescindere da come finirà questa annata. La rosa bianconera dovrà infatti essere rinforzata e ringiovanita parecchio, attraverso varie cessioni e ovviamente alcuni colpi molto importanti. Quasi una nuova rivoluzione dunque, già iniziata con l’acquisto di Kulusevski lo scorso gennaio. E, dopo lo svedese, la Juve starebbe ora puntando fortissimo su un altro gioiello dal grandissimo talento come prossimo colpo estivo: Sandro Tonali. Paratici ci sta lavorando da tempo, avrebbe ormai nettamente superato la concorrenza di Marotta e – stando anche a quanto riportato da Calciomercato.com – sarebbe già in pole position per il centrocampista del Brescia. Anche TuttoJuve conferma che la pista Tonali è caldissima per i bianconeri: la Juventus infatti sarebbe sempre più convinta di comprare il classe 2000, che rimane una delle priorità assolute del prossimo mercato estivo. Per un giocatore che arriva però, ce ne sono molti altri che – come accennato poco fa – rischiano la cessione. Uno di questi è Aaron Ramsey, un oggetto ancora misterioso in casa Juve. Tanti problemi fisici e impatto insufficiente per il gallese che, secondo i media inglesi, potrebbe far presto ritorno in Premier League, con Arsenal e Manchester United pronti ad accoglierlo. Per la Juventus si tratterebbe di un’operazione in uscita molto importante perché garantirebbe una grande plusvalenza, visto che il centrocampista classe ’90 è arrivato a parametro zero. Ma Ramsey non è l’unico che potrebbe fare le valigie a fine stagione e dire definitivamente addio a Torino. Come detto infatti, il presidente Agnelli starebbe seriamente pensando di rifondare completamente la rosa juventina: sono ben 8 i giocatori bianconeri che, per un motivo o per un altro, sarebbero già a rischio cessione in vista della prossima finestra di calciomercato della Juventus. Ecco dunque, nome per nome, la lista completa >>>VAI ALLA LISTA