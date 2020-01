Calciomercato Juventus, Emre Can via? Ecco chi può arrivare al suo posto

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Manca sempre meno al gong finale di questa sessione invernale di mercato: ancora pochi giorni, poi i giochi saranno chiusi. Si attendono dunque tante notizie e accelerate nelle prossime ore, anche per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. La novità più grossa che sta circolando con insistenza proprio in queste ultime ore riguarda il possibile addio di Emre Can alla Juve. Il giocatore spinge per andare via subito visto che a Torino non ha spazio e sarebbe disposto anche a decurtarsi parte dell’ingaggio pur di trovare una sistemazione dove poter giocare di più. E la destinazione di cui si è molto parlato è la Germania, dove il Borussia Dortmund lo starebbe aspettando a braccia aperte. Tanto che il club giallo-nero si sarebbe già fatto avanti con la Juventus con un’offerta concreta: come riportato sul proprio profilo Twitter da Nicolò Schira – giornalista della Gazzetta dello Sport – il Borussia Dortmund vorrebbe chiudere per Emre Can e avrebbe offerto 18 milioni di euro, con la Juve che però chiede di più. La trattativa tra i due club è dunque in corso, mentre per il giocatore sarebbe già pronto un contratto fino al 2024. Anche un altro esperto di calciomercato come Paolo Paganini ha parlato su Twitter della trattativa, confermando il rilancio del Dortmund per Emre Can per superare la concorrenza dell’Everton, altro club interessato al tedesco. Ma il giornalista di Rai Sport ha anche indicato quale potrebbe essere l’eventuale sostituto del centrocampista classe ’94: in caso di cessione di Emre Can infatti, la Juve sarebbe interessata ad Allan del Napoli, giocatore che piace tantissimo a Maurizio Sarri. Il mediano brasiliano è un vero e proprio pupillo del tecnico bianconero e il suo nome, proprio per questo, era stato già accostato alla Vecchia Signora anche in passato. Via Emre Can e dentro Allan: potrebbe essere questa la mossa a sorpresa di Paratici negli ultimi giorni di calciomercato. E non è ancora tutto. Fabio Paratici infatti starebbe preparando una clamorosa rivoluzione totale per la prossima stagione: 11 nomi sulla lista della spesa, eccoli tutti! >>>VAI ALLA LISTA