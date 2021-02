Calciomercato Juventus, si parla di un colpo impossibile e di una sorpresa

TORINO – Come ogni giorno, in orbita Juventus continuano ad arrivare e a circolare voci di calciomercato molto interessanti. E, come ogni giorno, noi ve le riportiamo, tentando di fare una panoramica precisa su quanto potrebbe accadere la prossima estate. Vi abbiamo già detto nei giorni scorsi che la Juve, al netto di qualche cessione importante, cercherà di intervenire in ogni reparto per tentare di innalzare il livello complessivo della rosa a disposizione di Pirlo. Particolare attenzione però verrà dedicata al centrocampo, reparto che più degli altri verrà ritoccato e modificato, sia con cessioni che con nuovi colpi in entrata. Ecco perché alla Vecchia Signora continuano ad essere accostati tantissimi nomi di centrocampisti. E in queste ore ne sono spuntati altri due.

Il colpo impossibile

Il primo giocatore di cui si sta parlando in ottica Juventus è Casemiro del Real Madrid. Un vero campione insomma, dalla grandissima esperienza internazionale e dal valore indiscutibile. Secondo alcuni media spagnoli, Paratici starebbe pensando concretamente al brasiliano e starebbe cercando la soluzione giusta per portarlo a Torino. Oltretutto l’affare potrebbe essere agevolato dalla presenza in bianconero di Cristiano Ronaldo, ex compagno di Casemiro ai tempi del Real. I due infatti hanno un ottimo rapporto, ma questo aspetto potrebbe non bastare. I costi dell’eventuale operazione, tra cartellino ed ingaggio, sembrano essere proibitivi per la Juve, soprattutto in questo momento storico. Se da una parte è vero che i Blancos stanno andando incontro ad una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche Casemiro, dall’altra pare davvero improbabile che la Juventus possa permettersi un colpo del genere, se non a fronte di qualche cessione eccellente. Vedremo dunque se veramente i bianconeri faranno un tentativo per il mediano brasiliano ma, almeno per quanto ci riguarda, questo sembra essere un affare (quasi) impossibile. Discorso invece assolutamente diverso per il secondo nome spuntato a sorpresa di recente.

La novità assoluta

Ovviamente parliamo sempre di un centrocampista e anche la sua candidatura arriva dalla Spagna. Stando a quanto riferisce infatti il noto quotidiano As, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Renato Tapia. Il peruviano classe ’95 di proprietà del Celta Vigo avrebbe attirato le attenzioni di Paratici, ma anche di PSG e Atletico Madrid. A ingolosire le varie pretendenti, oltre alle qualità e alle prestazioni di Tapia, ci sarebbe anche una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, cifra decisamente accessibile sia per la Juventus che ovviamente per gli altri top club europei. Una pista a sorpresa e intrigante per la mediana bianconera, ma nel mirino di Paratici sarebbero finiti anche moltissimi altri obiettivi di livello per rinforzare il centrocampo. In particolare, attenzione soprattutto a 9 nomi veramente grossi sulla lista della spesa bianconera: eccoli tutti! <<<