Calciomercato Juventus, Pirlo a rischio? Gira una voce clamorosa

TORINO – L’avventura di Andrea Pirlo al comando della Juventus è appena cominciata. I tifosi bianconeri sperano che possa durare ancora a lungo, come anche la dirigenza ovviamente. Ma la Juve del Maestro in questa prima parte di stagione si è dimostrata molto altalenante, alternando grandi vittorie e prestazioni convincenti a giornate decisamente negative. Tutto questo sali e scendi ha fatto produrre alla Vecchia Signora solamente 42 punti in 21 partite disputate. Cioè il peggior risultato dal lontano 2010/2011, quando dopo 21 gare i bianconeri erano a quota 35 punti. Quell’anno la Juventus chiuse la stagione al settimo posto in classifica. Ovviamente non è ancora tempo di giudizi definitivi e sentenze: a Pirlo verrà dato il giusto tempo, ma ad oggi i numeri parlano chiaro. E parlano chiaro anche alcune clamorose notizie che stanno circolando in queste ore riguardanti proprio il futuro del Maestro e della panchina bianconera.

Juve, già contattato il successore di Pirlo?

L’indiscrezione arriva dalla Spagna, per la precisione da “El Chiringuito“, trasmissione molto vicina alle questioni di calciomercato e all’ambiente del Real Madrid. Tanto che fu proprio “El Chiringuito” a parlare per primo del possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ora i colleghi spagnoli rilanciano la notizia secondo cui il presidente bianconero Andrea Agnelli avrebbe incaricato Pavel Nedved di allacciare i contatti con Zinedine Zidane. Il tecnico francese, vecchio pallino di Agnelli, pare destinato a lasciare i Blancos a fine stagione e la Juve starebbe sondando la possibilità di portarlo a Torino. Zizou piace alla dirigenza bianconera da tempi non sospetti per la sua grande esperienza internazionale e per il suo carisma, ma anche perché conosce già benissimo l’ambiente Juventus.

Pirlo rischia veramente?

Al momento, almeno per quanto ne sappiamo noi, la fiducia dei vertici societari nei confronti di Andrea Pirlo rimane immutata. Ad oggi quindi parlare di una panchina traballante ci pare davvero esagerato, ma non è detto che le cose non possano cambiare in futuro. Soprattutto alla Juve infatti, l’unica cosa che conta sono i risultati e sarà proprio sulla base di questi che l’attuale tecnico bianconero dovrà essere valutato a fine anno. Certo è che se la prima stagione di Pirlo alla Juventus si dovesse concludere senza Scudetto e con un’ennesima delusione in Champions League, allora qualche valutazione potrebbe essere davvero fatta. Soprattutto se, come sembra, si prospettasse l’occasione di affidare la panchina della Vecchia Signora a Zidane. Sarà fondamentale dunque questa seconda parte di stagione, a partire dall’importantissima doppia sfida in Champions League contro il Porto. La prossima estate si preannuncia quindi decisamente bollente in casa bianconera, anche e soprattutto per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Tanto che Fabio Paratici avrebbe già pronta una lista di ben 9 nomi veramente grossi per il centrocampo: eccoli tutti <<<