Calciomercato Juventus, rottura definitiva: adesso è davvero finita!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Se ne parla ormai da tantissimo tempo, addirittura dalla chiusura dello scorso mercato estivo, ma la telenovela Emre Can tiene ancora fortemente banco per quanto riguarda le notizie di calciomercato della Juventus. Tante le puntate andate già in scena: dalla mancata cessione in estate all’esclusione dalla lista Champions, fino ad arrivare ai vari (e comprensibili) mal di pancia che il giocatore tedesco non ha cercato di nascondere più di tanto. Intanto Emre Can continua ad essere un oggetto misterioso in casa Juve e Sarri continua a preferirgli chiunque altro, senza regalargli spazio in campo, neanche in Coppa Italia. L’idea del tecnico bianconero è ormai abbastanza chiara, ma l’ex Liverpool non ha nessuna intenzione di aspettare con le mani in mano, anche in vista dell’Europeo della prossima estate. Se dovesse continuare così, il classe ’94 rischia infatti di non rientrare tra i convocati della selezione tedesca. Insomma, dopo la Champions League, Emre Can non vuole perdere anche l’Europeo continuando a scaldare la panchina della Juventus. Ecco perché, stando a quanto riportato anche da La Gazzetta dello Sport, il mediano avrebbe chiesto un confronto immediato con la dirigenza bianconera per chiedere la cessione immediata, già in questo mercato di gennaio. Emre Can vorrebbe andare via subito e il suo entourage lo avrebbe già comunicato ai vertici bianconeri. La Juventus dal canto suo non chiuderebbe all’addio, ma al momento starebbe riscontrando le stesse difficoltà incontrate anche la scorsa estate nel momento di piazzare qualche cessione. Anche perché nessuno, tra i club interessati, sarebbe al momento disposto a soddisfare le richieste economiche della Vecchia Signora (tra i 35 e i 40 milioni di euro). Chissà dunque che non possa tornare di moda l’idea di qualche scambio, come ad esempio quello con il PSG con Paredes. La cosa che pare certa è che Emre Can è stufo e starebbe spingendo per partire subito. Si attendono dunque novità da qui in avanti, ma non solo su questo fronte. Nei prossimi mesi infatti, in casa bianconera andrà in scena una profonda rivoluzione generale e generazionale, con Paratici che starebbe già lavorando anche per alcuni grandi colpi in entrata. Kulusevski ne è la dimostrazione, ma quello dello svedese è stato solo il primo di una lunga lista di possibili acquisti del futuro. E allora, tra grossi obiettivi, nuove idee e qualche clamorosa sorpresa, ecco la lista della spesa completa della Juve: partiamo subito con la raffica dal primo nome >>>VAI ALLA LISTA