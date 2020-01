Calciomercato Juventus, annuncio bomba su Twitter: “Tutto confermato!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Se c’è un giocatore che negli ultimi anni ha infiammato il calciomercato della Juventus e che i tifosi bianconeri vorrebbero rivedere a Torino, quello è Paul Pogba. E il sogno è assolutamente ancora vivo, sia nei cuori dei sostenitori della Juve che soprattutto nei pensieri della società bianconera. Già perché il Polpo rimane uno dei più grandi obiettivi di mercato di Paratici anche in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, tanto che il CFO bianconero starebbe lavorando già da tempo per far tornare a casa il campione francese. Dal canto suo, Pogba non vede l’ora di lasciare il Manchester United e l’idea di tornare a vestire la maglia bianconera, magari al fianco di uno come Cristiano Ronaldo, lo alletta. Poi c’è anche il solito Mino Raiola, agente del centrocampista e storico alleato di mercato della Juve, che spinge per una partenza dallo United e potrebbe favorire appunto la Vecchia Signora. A confermare che la pista è concreta e che qualcosa sta già bollendo in pentola, sono arrivate le parole di Paolo Paganini – noto giornalista ed esperto di calciomercato della Rai – che su Twitter ha sganciato la bomba: “Di ritorno da Montecarlo con una conferma. La Juventus è in piena corsa per Pogba per giugno. Operazione complessa, costosa, la concorrenza è tanta, ma oltre ai soldi (e le commissioni) ci sono le contropartite tecniche che piacciono al Manchester United.” Paratici dunque c’è, è vigile sulla pista che potrebbe finalmente portare a Pogba e potrebbe sfruttare l’interesse dei Red Devils per alcuni giocatori bianconeri per tentare di abbassare le richieste economiche del club inglese. Chi potrebbe entrare in ballo? Forse Rabiot (come ipotizzato anche da Tuttosport), molto più difficile pensare a Dybala (che comunque piace sempre tantissimo al Manchester), ma occhio anche ad Emre Can, altro giocatore che ultimamente è stato accostato allo United. Staremo a vedere, ma la cosa certa è che la Vecchia Signora non ha mai smesso di pensare a Pogba e vuole provare con tutte le forze a riportarlo a Torino la prossima estate. Non solo il Polpo però nei piani di mercato della Juventus, anzi. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, Paratici starebbe preparando una vera e propria rivoluzione totale, con ben 11 nomi sulla lista della spesa: ecco i colpi del futuro! >>>VAI ALLA NOTIZIA