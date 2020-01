Calciomercato Juventus, adesso ci siamo davvero: Sky ha dato l’annuncio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Arrivano grosse novità per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie infatti, un grosso affare potrebbe definitivamente sbloccarsi nelle prossime ore. Stando a quanto riportato da Sky Deutschland, Emre Can sarebbe sempre più vicino all’addio alla Juve proprio per tornare in patria, dove lo aspetta il Borussia Dortmund. Il mediano tedesco avrebbe infatti accettato di tagliarsi una parte di stipendio pur di lasciare Torino già in questa finestra invernale di calciomercato per andare a giocare con più continuità a Dortmund: l’accordo tra le parti sarebbe stato già praticamente trovato. Ora ci sarebbe da convincere la Juventus, che comunque non chiuderebbe a priori ad una partenza di Emre Can da subito. Paratici ovviamente vorrebbe monetizzare la cessione del tedesco e chiedere circa 30/35 milioni di euro, cifra che però difficilmente qualche club potrebbe garantire al momento. Ecco perché non sarebbe da escludere l’ipotesi di un prestito per sei mesi: la Juve infatti potrebbe anche aprire a questa possibilità per mandare a giocare il tedesco e magari cercare di monetizzare in estate. Staremo a vedere ma, nel frattempo, la Juve starebbe lavorando concretamente anche ad alcuni grandi colpi in entrata per il futuro. Tra grossi obiettivi, nuove idee e qualche clamorosa sorpresa, ecco dunque – nome per nome – la lista della spesa completa di Paratici >>>VAI ALLA LISTA