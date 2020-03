Calciomercato Juventus, Sportmediaset conferma tutto: affare da 70 milioni

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, l’affare è possibile: Sport Mediaset conferma

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Attenzione a quello che potrebbe accadere in estate durante il prossimo calciomercato della Juventus. Come più volte vi abbiamo detto, le sorprese – sia in entrata che in uscita – potrebbero essere dietro l’angolo: l’unica certezza è che la rosa bianconera verrà ristrutturata parecchio e la squadra verrà profondamente rinnovata. Tra le tante notizie circolate in queste ultime ore, particolare rilevanza ha quella confermata anche da Sport Mediaset: si parla di un affare (che fino a poco tempo fa sembrava impossibile) che potrebbe davvero concretizzarsi, un affare da circa 70 milioni di euro. Entriamo dunque nel merito della notizia e andiamo nello specifico: ecco di cosa si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE