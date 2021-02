Calciomercato Juventus: addio Ramsey? Ipotesi di scambio a sorpresa

TORINO – Il progetto bianconero per il futuro è abbastanza chiaro. Tra le priorità della Juventus ci sono l’abbattimento del monte ingaggi per far quadrare il bilancio e il ringiovanimento della rosa. In questo modo la dirigenza bianconera vuole gettare nuove e solide basi che garantiscano un futuro importante, sicuro e sostenibile alla Vecchia Signora. Questo piano d’azione è già iniziato ormai da qualche tempo ed è destinato a proseguire anche per le prossime sessioni di calciomercato della Juve. Occhio dunque al futuro di quei giocatori già in là con l’età e con stipendi importanti.

Ramsey prossimo uomo mercato?

Tra questi c’è sicuramente anche Aaron Ramsey, che ha già varcato la soglia dei 30 anni e percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Una cifra importante, quasi da top player, anche se il gallese ancora non si è imposto con continuità con la maglia bianconera. Ecco perché l’ex Arsenal potrebbe diventare un nome caldo in uscita durante il prossimo mercato estivo. Se a tutto questo poi ci aggiungiamo i vari problemi fisici del ragazzo e che la sua cessione garantirebbe alla Juventus una plusvalenza netta visto che è arrivato a parametro zero, allora la sua candidatura tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino a fine stagione diventa davvero concreta. Ramsey a Pirlo piace per qualità e caratteristiche, ma un suo sacrificio rientrerebbe a pieno nelle strategie di calciomercato della Juventus.

Nuova ipotesi di scambio

Il centrocampista bianconero tra l’altro ha ancora molto mercato soprattutto in Inghilterra, dove ha passato gli anni migliori della sua carriera facendo vedere grandi cose. In passato si è parlato dell’interessamento del Manchester United, con la Juve pronta a utilizzare il cartellino di Ramsey come contropartita per arrivare a Paul Pogba. In queste ore però è spuntata anche una nuova ipotesi a sorpresa. Stando a quanto riferisce il noto portale specializzato in calciomercato Fichajes.net, ora anche il Tottenham avrebbe messo nel mirino il gallese e sarebbe pronto ad offrire in cambio l’ex Roma Erik Lamela. Pista interessante in vista dell’estate, quando tra l’altro è destinata ad andare in scena una semi rivoluzione per quanto riguarda la mediana bianconera. Ecco perché Fabio Paratici avrebbe già pronta una lunga lista di grossi nomi per il centrocampo: >>> ECCO LA LISTA COMPLETA