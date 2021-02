Calciomercato Juventus, addio definitivo a fine anno: possibile scambio!

TORINO – Il calciomercato di gennaio si è chiuso senza un vero colpo per la Juventus, che invece ha operato soprattutto per il futuro. Il mercato in uscita però ha portato in dote qualche buona notizia. La più importante è stata senza dubbio la partenza di Sami Khedira, che rischiava di rimanere fermo fino al termine della stagione. Invece il tedesco è tornato in patria e la Juve ha alleggerito il suo monte ingaggi. Secondo quanto riferisce Calcio&Finanza, il club bianconero risparmierà circa 4,6 milioni di euro con l’addio di Khedira. Niente male, soprattutto di questi tempi. C’è stato poi l’affare Mandragora con il Torino e soprattutto quello di Rugani con il Cagliari. Operazione questa che potrebbe anche portare ulteriori novità in vista della prossima estate.

Come riportato infatti da TuttoJuve.com, la Juventus si augura che il centrale difensivo classe ’94 possa rilanciarsi in maniera importante in Sardegna. La speranza è far rivalutare il giocatore per poi venderlo a titolo definitivo durante il prossimo calciomercato. L’idea sarebbe quella di vendere Rugani al Cagliari o ad un’altra squadra per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, ma ci potrebbe essere anche un’altra strada da battere che Paratici e soci starebbero valutando.

Quella cioè di uno scambio proprio con il Cagliari, coinvolgendo qualche giocatore interessante del club rossoblù. In questo caso, sempre secondo TuttoJuve, il nome giusto che potrebbe interessare alla Juve sarebbe quello del giovane terzino Gabriele Zappa. Talento italiano classe '99, il ragazzo è una delle più interessanti rivelazioni di quest'anno e il suo profilo si sposerebbe alla perfezione con la politica dei giovani intrapresa dalla Vecchia Signora. Valutazioni che si faranno nei prossimi mesi.