Calciomercato Juventus, adesso basta: Agnelli pronto a ribaltare tutto!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, delusione totale: Agnelli pronto a fare piazza pulita

NEWS MERCATO JUVE – Troppo brutta per essere vera questa Juventus. Non solo a livello di risultati, che comunque iniziano ad essere preoccupanti. Troppi i blackout, troppo brutto il gioco espresso dalla squadra (quando tutti si aspettavano il tanto famoso “Sarrismo”) e troppa poca personalità. Un tempo la Juve era uno schiacciasassi, cattiva e determinatissima. Ora si sgretola alla prima difficoltà e non riesce neanche a reagire. Se non fosse per un CR7 letteralmente scatenato, probabilmente in questo momento le cose sarebbero messe ancora peggio. Anche contro i rossoneri Cristiano Ronaldo ha tolto le castagne dal fuoco. E come contro la Fiorentina, un rigore ha salvato il risultato ma – diciamocelo francamente – se la squadra di Pioli avesse vinto, non avrebbe rubato nulla. Pure in 11 contro 10, la Juventus non è riuscita a impensierire gli avversari. No, così non va proprio. Questa non è e non può essere la Juventus. Non deve esserlo. Lo sa il club, lo sanno i tifosi bianconeri e sopratutto lo sa il presidente Agnelli. Tutti sotto esame quindi, tutti colpevoli: dall’allenatore alla dirigenza (Paratici e Nedved), fino ad arrivare ai giocatori. Tutti sono responsabili e tutti potrebbero pagare. E – se le cose non cambieranno in fretta – il numero uno bianconero potrebbe prendere pesanti provvedimenti. Agnelli infatti potrebbe decidere di fare piazza pulita in vista del prossimo anno e cambiare drasticamente rotta con un ribaltone totale che coinvolgerebbe appunto tecnico, dirigenti e calciatori. Mister Sarri è il primo che potrebbe saltare (sono già tantissime le voci riguardanti i suoi possibili successori), poi occhio a Pavel Nedeved e soprattutto Fabio Paratici: sono loro che hanno costruito questa Juve. Infine, come detto, nel mirino anche alcuni giocatori che rischiano grosso. In estate potrebbe arrivare dunque una rivoluzione totale, con Agnelli che starebbe pensando a rifondare la rosa juventina. Sono ben 8 i giocatori bianconeri che, per un motivo o per un altro, sarebbero già a rischio cessione in vista della prossima finestra di calciomercato della Juventus: ecco dunque, nome per nome, la lista completa >>>VAI ALLA LISTA