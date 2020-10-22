Mondiali Qatar, le maglie delle 32 Nazionali: qual è la più bella?
Il 20 novembre inizia ufficialmente il Mondiale in Qatar. A partecipare saranno 32 nazioni, con la pesante assenza dell'Italia
Il 20 novembre inizia ufficialmente il Mondiale in Qatar. A partecipare saranno 32 nazioni, con la pesante assenza dell'Italia
L'ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport è stato ospite dell'editoriale di TMW Radio e ha parlato del ritorno dell'ex allenatore.
Mario Balotelli, attaccante dell'Adana Demirspor, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua carriera, facendo un bilancio dei trofei e degli errori commessi.
Le pagelle di Italia-Bulgaria: bene i bianconeri scesi in campo
L'ex portiere ha parlato dei suoi colleghi
La lettera di Zidane ai tifosi del Real Madrid
Le formazioni ufficiali
Le parole del ct Azzurro sui buoni risultati ottenuti dai suoi ragazzi nelle ultime sfide
Il presidente della FIGC ha parlato a Il Sole 24 Ore dei suoi progetti di riforma del calcio italiano e della Serie A
Ecco le disposizioni della Lega per il prossimo turno di campionato, in cui si omaggerà il campione scomparso ieri
La Nazionale guidata da Roberto Mancini è salda al decimo posto nella classifica delle migliori al mondo
Oggi sono stati effettuati i sorteggi dei gruppi per la competizione continentale dell'UEFA
La Nazionale Italiana affronterà il girone di qualificazione da testa di serie
Alle 17:30 a Nyon ci saranno le estrazioni per le Final Four del torneo della UEFA, con gli Azzurri di Mancini protagonisti
Ecco ciò che si farà negli stadi italiani per commemorare la scomparsa del più grande giocatore di tutti i tempi
Con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Nazionale sudamericana ha dato la notizia della negatività di tutto il gruppo squadra
Il ct della Nazionale Italiana ha diramato una lista di 41 convocati per i prossimi impegni, anche per prevenire eventuali problemi dati dal Covid
Il noto portale tedesco Transfer Markt ha stilato la classifica dei giocatori più cari del campionato italiano: presenti quattro juventini
L'ex attaccante di Torino, Fiorentina e Roma si è espresso duramente nei confronti dei giudici di gara ai microfoni si SportMediaset
La Lega di Serie A sta valutando l'ipotesi di estendere tutte le stesse regole di prevenzione anche nelle categorie calcistiche giovanili
Il club emiliano ha comunicato attraverso una nota ufficiale la positività al Covid-19 di tre tesserati: si tratta di un calciatore e due membri dello staff
Il membro della commissione medica della FIGC ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo delle misure anti-Covid per la salvaguardia del campionato
La nota attrice, nonché vicepresidente della Lega Pro e capo delegazione della Nazionale Femminile, ha parlato dello sviluppo del movimento in Italia
Il numero uno del calcio mondiale è risultato positivo al test anti Covid-19 a cui si è sottoposto nelle ultime ore e presenta dei sintomi lievi
La Nazionale di calcio femminile ha svolto i tamponi anti-coronavirus, risultati tutti negativi dopo le due positività dei giorni scorsi
Il presidente del club blaugrana potrebbe dimettersi dalla carica all'interno della società già nei prossimi giorni, prima della partita contro la Juventus
Il difensore angolano classe 1991 lascia il club biancoceleste dopo quattro anni e si trasferisce dalla Capitale ad Al-Ain, negli Emirati
Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana ha parlato del grande inizio di stagione della sua squadra, che occupa le prime posizioni
La società emiliana ha riscontrato la positività di diversi tesserati al Covid-19 e ha chiesto il rinvio del match contro il Cittadella
Il consulente del Ministro della Salute ha parlato a Radio Punto Nuovo della gara di Champions League, che rischia di causare un'altra emergenza Covid