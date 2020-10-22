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Roberto Mancini

Ranking FIFA: Italia nella Top 10

redazionejuvenews

La Nazionale guidata da Roberto Mancini è salda al decimo posto nella classifica delle migliori al mondo

Cristiano Ronaldo

I 10 calciatori più costosi della Serie A

redazionejuvenews

Il noto portale tedesco Transfer Markt ha stilato la classifica dei giocatori più cari del campionato italiano: presenti quattro juventini

Josep Maria Bartomeu

Caos Barcellona - Pep Bartomeu vicino alle dimissioni

redazionejuvenews

Il presidente del club blaugrana potrebbe dimettersi dalla carica all'interno della società già nei prossimi giorni, prima della partita contro la Juventus