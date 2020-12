Europei Under-21 – L’Italia affronterà la Spagna al girone

TORINO – Si sono conclusi i sorteggi per la fase a gironi dell’Europeo Under-21: l’Italia, nel gruppo B, affronterà la Spagna, campione in carica. La competizione continentale si giocherà in Slovenia in vari momenti del 2021, con la fase a gironi a marzo, i quarti di finale il 31 maggio e semifinali e finale a inizio giugno. Ecco i quattro gruppi, con le Nazionali che si sfideranno per conquistare il trofeo:

GRUPPO A – Ungheria (ospitante), Germania, Romania, Olanda

GRUPPO B – ITALIA, Spagna (campione in carica), Repubblica Ceca, Slovenia (ospitante)

GRUPPO C – Russia, Islanda, Francia, Danimarca

GRUPPO D – Portogallo, Inghilterra, Croazia, Svizzera.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<