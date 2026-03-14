LIVE Udinese-Juventus | LA JUVENTUS BATTE L’UDINESE 0-1!

La Juventus trionfa a Udine! La decide il gol di Boga nel primo tempo. Annullato un gol a Coincecao per fuorigioco di Koopmeiners.

Vittoria fondamentale per la Juventus di Spalletti. Per almeno una notte, la Juve resta in zona Champions, da sola al quarto posto. La difesa torna a non prendere gol in trasferta, l’attacco crea tanto, è mancata solo un po’ di freddezza. Yildiz ispiratissimo, Coincecao sempre più in forma e Boga che continua a segnare. Stasera ha trovato la terza rete consecutiva. Unica nota dolente l’infortunio di Thuram, che però ha festeggiato con i compagni al fischio finale.

Domani si giocherà Como-Roma, e la Juventus potrà guardarsela con un po’ più di serenità.

–TRIPLICE FISCHIO! LA JUVENTUS BATTE L’UDINESE PER 0-1! DECIDE IL GOL DI BOGA

-94′ Attacco disperato per l‘Udinese, con Kristensen che fa da sponda per Zaniolo, attento Perin in anticipo

-91′ AMMONIZIONE PER L’UDINESE. Giallo per Kabasele a seguito di proteste

-90′ ULTIMI CAMBI PER LA JUVENTUS! Entrano David e Kostic, fuori uno strepitoso Yildiz e Cambiaso

-90′ 5 minuti di recupero

-89′ CARTELLINO FIALLO PER LA JUVENTUS! Giallo per Kelly, che stende Zaniolo, involato verso la porta di Perin

-87′ CARTELLINO GIALLO PER L’UDINESE! Yildiz salta Mlacic, che lo stende al limite dell’area di rigore, punizione sulla sinistra

-86′ OCCASIONE ENORME PER LA JUVENTUS! Yildiz ispiratissimo sulla sinistra, finta di calciare ma mette un pallone in mezzo, dove Miretti non riesce a fare male a Okoye

-84′ ULTIMO CAMBIO PER L’UDINESE. Fuori Atta, dentro Gueye, un attaccante centrale

-83′ Angolo per l’Udinese, allontanato da Locatelli

-80′ Pericolosa la Juventus! Sempre Yildiz protagonista, che serve McKennie dentro l’area, anticipato. Texano che adesso si muove come prima punta

-78′ CAMBI JUVENTUS! Fuori Coincecao e Boga, dentro Miretti e Gatti

-77′ Ci prova l’Udinese: cross di Piotrowski, allontanato dalla difesa juventina, poi Atta calcia alto da fuori area

-76′ CAMBI PER L’UDINESE! Fuori Zarraga e Karlstrom, dentro Piotrowski e Mlacic

-75′ Pronti dei cambi per entrambe le squadre

-74′ GOL ANNULLATO! La rete viene annullata per il fuorigioco di Koopmeiners, il cui movimento ha influito sulla dinamica del portiere

-73′ REVISIONE VAR PER IL GOL DI COINCECAO! Da valutare la posizione di Koopmeiners, che, in fuorigioco, impatta sulla vista e l’intervento del portiere

-70′ GOOOOL! UDINESE-JUVENTUS 0-2, RETE DI COINCECAO! Scambiano Coincecao e Yildiz, il turco salta due avversari con delle finte di colpo e serve Coincecao, che anticipa i suoi avversari e batte Okoye

–DUPLICE CAMBIO PER L’UDINESE: escono Ekkelenkamp e Kamara, entrano Miller e Arizala.

-65′ Tiraccio da parte di Karlstrom, che spedisce il pallone alto dal limite dell’area

-64′ Angolo dall’altra parte del campo dopo un colpo di testa da parte di Bremer, con Ehizibue che viene colpito accidentalmente dal pallone

-63′ Va ancora al tiro Yildiz, deviato in calcio d’angolo

-62′ OCCASIONE JUVENTUS! Yildiz trova il tiro da buona posizione dentro l’area di rigore, Okoye respinge ma non benissimo, pallone allontanato dalla difesa

-60′ all’ora di gioco, sono pronti tre cambi in casa Udinese

-59′ ANCORA OCCASIONE JUVENTUS! Boga mette un cross in mezzo all’area di rigore, ci arriva Koopmeiners che di testa non trova la porta. Olandese leggermente fuori tempo

-57′ OCCASIONE JUVENTUS! Tiro a giro da fuori area di Locatelli, respinge Okoye

-55′ Ci prova Mckennie! Lo statunitense fa un taglio in mezzo all’area, anticipato all’ultimo da Kabasele

-51′ OCCASIONE UDINESE! Davis prende posizione e serve Ekkelenkamp in mezzo all’area di rigore, che si divora il gol

-50′ Scontro aereo tra McKennie e Kristensen, con il difensore che ha la peggio

-48′ CAMBIO JUVENTUS! Non ce la fa Thuram che zoppica, entra al suo posto Koopmeiners

-46′ Inizio del secondo tempo, pallone per l’Udinese

Squadre che tornano in campo, a breve l’inizio del secondo tempo. Problemini per Thuram, che però resta in campo.

ARRIVA IL DUPLICE FISCHIO DA PARTE DI MARIANI. Udinese-Juventus 0-1, la decide il gol di Boga.

-45′ Ufficializzato un minuto di recupero

-44′ Ci prova Atta con un tiro da fuori area, deviato e calcio d’angolo Udinese

-42′ ANCORA OCCASIONE JUVENTUS! Sugli sviluppi del corner, Okoye salva l’Udinese su un colpo di testa degli attaccanti juventini

-41′ OCCASIONE JUVENTUS: Coincecao riceve da Locatelli, serve Boga che tira sul palo di Okoye, calcio d’angolo

-40′ OCCASIONE UDINESE: di nuovo su rimessa laterale, il pallone carambola addosso ad Atta, che tira fuori da distanza ravvicinata

-37 GOL! UDINESE-JUVENTUS 0-1! RETE DI JEREMIE BOGA. Yildiz, che si sta muovendo sulla trequarti sinistra, riceve un pallone a scavalcare la difesa, la mette in mezzo dove Boga la deve solo mettere dentro

-36′ Bella azione da parte della Juventus, con McKennie che apre per Yildiz che serve Boga sul centro-sinistra dell’area: tiro fuori

-35′ Ancora occasione per Boga, che scatta nuovamente alle spalle del difensore e arriva di nuovo al tiro, bloccato da Okoye

-34′ Serie di cross pericolosi da parte della Juventus, ben difesi dai difensori dell’Udinese

-32′ CARTELLINO GIALLO: ammonito Zaniolo nell’Udinese

-28′ Coincecao il più ispirato dei suoi, con i compagni che lo cercano spesso. Locatelli prova spesso il lancio alle spalle del difensore proprio per l’esterno portoghese

-25′ OCCASIONE UDINESE: sugli sviluppi di rimessa laterale, Kalulu fa rimbalzare il pallone ma alle sue spalle c’è Atta. Il centrocampista tiene in campo il pallone, dribbling e tiro: attento Perin sul suo palo

-22′ gran giocata di Cambiaso, steso da Zarraga. Il terzino juventino chiede il giallo, che non arriva

-20′ Udinese che negli ultimi minuti sta alzando la pressione e recupera più palloni a centrocampo

-17′ Occasione sull’asse Coincecao–Kalulu, con il francese che mette il pallone in mezzo rasoterra, calcio d’angolo Juve

-15′ Locatelli filtrante ancora per Coincecao che ci arriva e va al tiro, ma viene respinto. Da fuori area di prova Thuram: tiro in curva

-14′ Dagli sviluppi di corner, Yildiz mette il pallone rasoterra per Coincecao preso contro tempo, numero 7 che non riesce a dare forza al tiro

-13′ Prima occasione per Boga, che corre dietro le spalle di Zarraga. Tenta il tiro in porta, attento Okoye in calcio d’angolo

-12′ Altro tiro tentato dalla Juventus: Yildiz riceve da rimessa laterale, nuovamente murato

-8′ Scambio tra Coincecao e Yildiz, con il portoghese che va al tiro, murato dalla difesa friulana

-5′ Partita già molto fisica, soprattutto in mezzo al campo, dove l’Udinese fa prevalere la superiorità strutturale dei propri giocatori

-3′ Primi errori da una parte e dall’altra. Sbaglia prima Perin, recupero attento del centrocampo juventino; sbaglia anche Ehizibue in impostazione, ma niente di fatto per la Juventus

-1′ Fischio d’inizio, primo possesso per la Juventus

Squadre in campo, inno della Serie A, è tutto pronto! Scambio dei gagliardetti tra i due capitani Karlstrom e Locatelli.

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio per la sfida tra Udinese e Juventus. Squadre nel tunnel, sta per iniziare una sfida che pesa per la classifica. La Juventus non potrà sbagliare, anche in vista delle partite di domani tra Como e Roma e Lazio e Milan.

Le scelte ufficiali dei due allenatori:

Udinese (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic. A disp. Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Solet, Camara, Miller

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal.