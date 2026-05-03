Fischio d'inizio di Ayroldi alle ore 18:00.

Spalletti e i suoi uomini scendono in campo con un solo obbiettivo: vincere. I bianconeri possono agganciare il Milan al terzo posto e allungare a +5 sul Como. Davanti c'è un Verona già retrocesso e senza alcuno stimolo, ma la Juventus dovrà stare attenta a non sottovalutare l'avversario. In campo ci vanno i migliori: Yildiz e Thuram sono stabilmente in campo dopo i fastidi accusati nelle settimane scorse, Vlahovic e Holm partono dalla panchina. David scelto ancora come riferimento offensivo, con il serbo pronto a subentrare. Ancora Di Gregorio in porta, con l'ex Monza che ha ristabilito le gerarchie.

JUVENTUS-VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Hellas Verona: Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie. Allenatore: Sammarco