La probabile formazione di Juventus-Roma: torna Chiesa titolare

TORINO – La Juventus conquista un’altra vittoria fondamentale in questa stagione. Ieri sera, la squadra allenata da Andrea Pirlo ha battuto l’Inter di Antonio Conte per 2-1, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. La gara di San Siro era valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2020-2021. La sfida di ritorno si giocherà la prossima settimana, martedì 9 febbraio alle 20:45, all’Allianz Stadium di Torino. Chi vince, si aggiudica il pass per la finalissima, dove potrebbe affrontare una tra Atalanta e Napoli. La Dea e i partenopei, infatti, si scontreranno a Bergamo questa sera per la partita di andata e, mercoledì prossimo, disputeranno il ritorno al Diego Armando Maradona. Nel frattempo, però, ci saranno nuovi match importantissimi anche per il campionato.

Sabato alle 18:00, infatti, la Vecchia Signora ospiterà allo Stadium la Roma di Paulo Fonseca. La gara sarà valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 e sarà un altro passaggio fondamentale per la corsa Scudetto e per la corsa al posto in Champions League. Infatti, questo sarà uno scontro diretto, dato i la Juve si trova al quarto posto con 39 punti, solamente uno in meno dei giallorossi terzi. Il Milan capolista, invece, si trova 7 punti sopra i bianconeri, mentre l’Inter seconda è a 5 punti. Dietro, invece, Lazio e Napoli sono solo due punti sotto ai torinesi, quindi in piena corsa per un piazzamento nell’Europa che conta.

Per questa partita molto importante, mister Pirlo rivoluzionerà completamente la formazione che è scesa in campo ieri sera. In particolare, secondo quanto riportato da TuttoSport, dovrebbe tornare titolare dal primo minuto Federico Chiesa. Ieri è stato sostituito da Federico Bernardeschi, che tuttavia non ha inciso come ci si aspettava. Ecco, dunque, quella che potrebbe essere la probabile formazione di Juventus-Roma:

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Chiesa, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<