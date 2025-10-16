WOMEN| La società ricorda l'appuntamento delle ragazze di mister Canzi
Stefania Palminteri
16 Ottobre, 17:10
La Juventus, tramite il social X ricorda a tutti i tifosi l'appuntamento delle ragazze di mister Canzi. Questa sera saranno impegnate in trasferta contro il Bayer Monaco.

Questa sera le ragazze di mister Canzi, saranno attese dalla prima trasferta europea. Dopo l’ottima vittoria ottenuta all’esordio contro le portoghesi del Benfica, le bianconere saranno impegnate a Monaco di Baviera per la sfida contro il Bayer Monaco.

La Juventus, tramite il proprio social X, ha voluto ricordare a tutti i tifosi juventini, l’appuntamento con il match di Champions League femminile, in programma oggi alle ore 21:00. Il messaggio del club:

Prima trasferta europea dell stagione per le bianconere

UEFA Women’s Champions League

League Phase- 2° giornata

VS Bayer Monaco

21:00 CEST

Monaco di Baviera

