WOMEN| La società ricorda l’appuntamento delle ragazze di mister Canzi

Questa sera le ragazze di mister Canzi, saranno attese dalla prima trasferta europea. Dopo l’ottima vittoria ottenuta all’esordio contro le portoghesi del Benfica, le bianconere saranno impegnate a Monaco di Baviera per la sfida contro il Bayer Monaco.
La Juventus, tramite il proprio social X, ha voluto ricordare a tutti i tifosi juventini, l’appuntamento con il match di Champions League femminile, in programma oggi alle ore 21:00. Il messaggio del club:
“Prima trasferta europea dell stagione per le bianconere”
UEFA Women’s Champions League
League Phase- 2° giornata
VS Bayer Monaco
21:00 CEST
Monaco di Baviera