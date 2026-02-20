WOMEN| Bonansea su Instagram: “Salutiamo la Champions a testa alta”

Il pensiero di Barbara Bonansea dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Con un post sul profilo profilo Instagram, Barbara Bonansea, ha commentato l’eliminazione della Juventus Women dalla Champions League:

“Ieri sera è terminato un viaggio stupendo, in cui abbiamo provato emozioni pazzesche e dimostrato a noi stesse,e a tutti coloro che ci guardavano, chi siamo e che forza abbiamo quando siamo unite. Certo la tristezza è tanta ed il rammarico pure perché potevamo essere ancora lì a giocarcela. Salutiamo la Champions a testa alta e ringraziamo tutti i tifosi che ci hanno creduto insieme a noi”. Qui sotto il link per accedere al post della calciatrice bianconera:

https://www.instagram.com/p/DU-KINuDeAA/?igsh=MTlibWY4NjFrMmMxNg==