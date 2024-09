Szczesny: "Alla Juve mi sento ancora a casa. Futuro? Fatemi riposare un attimo" - JuveNews.eu

Dal ritiro al futuro: le parole dell'ex portiere della Juve Szczesny al termine della partita dei bianconeri contro il Napoli

Quella di ieri è stata una giornata speciale per Szczesny, che dopo il ritiro ha ricevuto l’omaggio da parte di tutto l’Allianz Stadium. L’ex portiere della Juve al termine della partita contro il Napoli ai microfoni di Dazn ha detto: “È molto strano, ancora mi sento a casa. Non è arrivato il messaggio al mio cervello. Vedendo i miei compagni di squadra, chi lavori qui sono tutti miei amici. Trovavo un po’ di stress prima di uscire in campo, facevo un’altra cosa prima, mi sento forte a parare. Essere così al centro dell’attenzione non è da me ma è un’emozione bellissima“.

Sempre parte della famiglia bianconera pic.twitter.com/LHWXxYuoU7 — JuventusFC (@juventusfc) September 21, 2024

Juve, le parole di Szczesny

“I miei ex compagni stanno facendo molto bene – ha continuato il polacco -, li guardo sempre e sono il loro primo tifoso. Ho visto il gruppo dei portieri, ci siamo salutati, poi parleremo dopo la gara. Ora sento l’adrenalina più di prima. Un po’ ho smesso per non sentirla più, sono contento della mia scelta. Futuro? Fatemi riposare un attimo. La Juve è casa mia, amo tutti qua, ma sono un ex giocatore in vacanza e sono contento così. Di certo non farò il commentatore tv”.