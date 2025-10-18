La Juve, tramite il proprio account X, ricorda a tutti i tifosi bianconeri l’appuntamento con la Primavera di mister Padoin, che oggi, a partire dalle 13:00, sfiderà il Monza nel match valido per l’ottava giornata di campionato. I bianconeri, attualmente 13 esimi in classifica con 8 punti all’attivo, cercano il successo per superare in classifica i brianzoli, 11 esimi a quota 10 punti.
PRIMAVERA| La Juve su X: “Oggi in campo contro il Monza”
18 Ottobre, 12:35
