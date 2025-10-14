NEXT GEN| Le parole di Turco dopo il rinnovo

Stefano Turco dopo il rinnovo di contratto, ha voluto ringraziare il club bianconero tramite il proprio profilo Instagram.

Stefano Turco è ormai in bianconero da parecchi anni. La sua carriera con la Juventus, inizia nel 2019 dove comincia il proprio percorso nel Settore Giovanile. Dopo oltre cinquanta apparizioni con la Primavera, la scorso anno ha giocato la sua prima stagione nel professionismo, con la maglia della Next Gen.

Nei giorni scorsi, il classe 2005, ha rinnovato il proprio contratto con il club bianconero. Sul proprio profilo Instagram ha voluto lasciare un messaggio di ringraziamento per la Juventus.

Le parole di Turco

“Ringrazio la società per la fiducia dimostrata e sono molto orgolioso di continuare con questo splendido club. La Juventus è e sarà sempre casa ed è un grandissimo onore continuare a difendere questi colori. Il lavoro continua, fino alla fine”.