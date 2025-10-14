Juventus, l’in bocca al lupo del club a Yildiz per il match di stasera

Questa sera, andranno in scena le ultime sfide valide per la qualificazione al Mondiale 2026. Kenan Yildiz, sarà impegnato con la propria Nazionale, nella sfida contro la Georgia. Il gioiellino bianconero, dopo aver messo a segno una doppietta nella gara precedente vorrà sicuramente ripetersi. Terminati gli impegni con la Turchia, Yildiz è pronto per far rientro a Torino, dove insieme al resto di compagni, si preparerà per la trasferta di Como, in programma domenica prossima.
Il messaggio del club
Il club bianconero, tramite il suo profilo social X, ha voluto fare l’in bocca al lupo al suo giocatore:”Kenan. Gara casalinga per la Turchia contro la Georgia di qualificazione ai Mondiali 2026″.