Il centrocampista francese, dopo aver saltato la gara contro l’Udinese, per un problema muscolare, ieri nella gara dello Zini è tornato titolare. La sua presenza in mezzo al campo, si è dimostrata come al solito fondamentale per i bianconeri, grazie ad una prestazione fatta di lotta e coraggio. Al termine del match, Thuram, attraverso il social Instagram ha condiviso la gioia di aver portato a casa i tre punti. Il centrocampista, ha pubblicato una sua foto con la didascalia + 3 accompagnata da due cuori bianconeri.
Juventus, Thuram festeggia la vittoria
2 Novembre, 08:45
Al termine della sfida, Thuram ha voluto celebrare il successo con un post su Instagram.