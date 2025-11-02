Juventus, Thuram festeggia la vittoria

Al termine della sfida, Thuram ha voluto celebrare il successo con un post su Instagram.

Il centrocampista francese, dopo aver saltato la gara contro l’Udinese, per un problema muscolare, ieri nella gara dello Zini è tornato titolare. La sua presenza in mezzo al campo, si è dimostrata come al solito fondamentale per i bianconeri, grazie ad una prestazione fatta di lotta e coraggio. Al termine del match, Thuram, attraverso il social Instagram ha condiviso la gioia di aver portato a casa i tre punti. Il centrocampista, ha pubblicato una sua foto con la didascalia + 3 accompagnata da due cuori bianconeri.