Juventus, messaggio social per Bremer

La Juventus, tramite i propri social, ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento a Gleison Bremer.

La Juventus, ha voluto mandare tramite le proprie piattaforme social, un messaggio di incoraggiamento a Gleison Bremer. Attraverso i propri canali, la società bianconera ha pubblicato una foto del difensore, accompagnata da un messaggio in inglese, per testimoniare la vicinanza del club al giocatore. Sotto il post pubblicato su Instagram, sono accorsi subito numerosi tifosi, per mandare i loro messaggi di vicinanza e incoraggiamento. Un segnale che farà sicuramente piacere al loro leader difensivo, visto il periodo di riabilitazione che lo attenderà, prima di far ritorno in campo.

Il messaggio della società

“Get well soon, Gleison!“.