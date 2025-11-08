Juventus, la società ricorda l’appuntamento di oggi

La Juventus, tramite il proprio profilo social X, presenta la gara di campionato contro il Torino. Il derby della Mole si giocherà all’Allianz Stadium, calcio d’inizio ore 18:00. I bianconeri, dopo aver vinto le ultime due sfide in campionato, sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva, per cercare di dare continuità al cammino intrapreso e restare aggrappati nel gruppo delle prime posizioni.
Di fronte si troveranno il Torino di Marco Baroni, reduce dal 2-2 casalingo contro il Pisa. I granata attualmente si trovano in tredicesima posizione, a 5 punti di distanza dalla Juventus.
Il post della società: “In campo nel pomeriggio all’Allianz Stadium per una gara speciale”.