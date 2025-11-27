Juventus, la società celebra il primo gol di Openda

La Juventus, tramite il social X, celebra la prima rete di Lois Openda. Il belga ha siglato il gol del momentaneo pareggio contro il Bodo.

Nella notte europea di martedì scorso, giorno in cui è arrivata la prima vittoria europea per la Juventus nel suo cammino in Champions League, è arrivata anche la prima gioia personale per Lois Openda.

Il centravanti belga, partito dal primo minuto nel match contro il Bodo Glimt, per prendere il posto di Dusan Vlahovic, è apparso sin da inizio gara subito attivo e partecipe delle manovre offensive bianconere.

Al minuto 48 del secondo tempo, si è fatto trovare pronto sulla respinta del portiere avversario e ha realizzato così la rete del momentaneo 1-1. Mettendo a segno così il primo gol nella sua avventura con la maglia della Juventus. Rete che poi ha permesso ai bianconeri di iniziare la rimonta.

La società, attaverso il proprio account X, ha celebrato così la prima rete di Lois Openda: “La prima firma in bianconero di Lois”, didascalia accompagnata dal video del gol.

https://x.com/juventusfc/status/1993968038484545722?s=46