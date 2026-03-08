Juventus, il messaggio social di Mandzukic: “Questo club e questi tifosi saranno sempre nel mio cuore”

La dedica di Mario Mandzukic ai tifosi bianconeri. Il centravanti croato è stato ospite nel pre partita di Juventus-Pisa.

Com un post pubblicato sul proprio account Instagram, Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, ringrazia il pubblico dello Stadium per l’accoglienza ricevuta prima del match di campionato vinto dai bianconeri contro il Pisa:

“Grazie per l’incantevole benvenuto di ieri. Sono orgoglioso degli anni che ho trascorso qui, lottando per questa maglia e condividendo momenti indimenticabili con tutti voi . Questo club e questi tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie, Bianconeri”.



Di seguito il link per accedere al post social:

https://www.instagram.com/p/DVnw7GfDZFe/?igsh=MnA5bHpoZnQ4b24=