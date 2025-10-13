Juventus, il club bianconero su X “Buona settimana”.

Il club bianconero, tramite il proprio profilo social X, augura una buona settimana a tutti i tifosi juventini. Tudor, nel frattempo aspetta di riabbracciare tutti i propri giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Dopodiché, ci sarà l’avvicinamento alla prossima gara di Serie A per la Juventus. I bianconeri saranno impegnati nell’insidiosa trasferta di Como, in programma domenica 19 ottobre alle ore 12:30. La Juve si prepara così al primo di una serie di lunghi impegni decisamente complicati.
Se infatti domenica, i bianconeri dovranno sfidare i ragazzi di Fabregas, mercoledì prossimo sono attesi dall’impegno europeo in trasferta contro il Real Madrid, gara che risulterà già fondamentale per il cammino europeo della Juventus. Neanche il tempo di smalitire le fatiche europee, che ci sarà subito il big match con la Lazio all’Olimpico. I ragazzi di Tudor, dovranno ritrovare la brillantezza di inizio stagione per superare al meglio questo tour de force.