Juventus, il calendario degli impegni di dicembre

La società bianconera, attraverso il proprio social X, fa il recap delle gare che la Juventus, dovrà giocare nel mese di dicembre. Si inizia già da domani con il match casalingo di Coppa Italia, contro l’Udinese.
Domenica, ad attendere gli uomini di Spalletti, ci sarà poi il big match contro il Napoli. In mezzo la gara di Champions League contro i ciprioti del Pafos. In Serie A, si continuerà poi con le sfide contro il Bologna (fuori casa) e Roma (in casa). Il mese si chiuderà con la gara in trasferta contro il Pisa.
Il post della società
Così la Juventus su X: “Tutti gli impegni che attendono i bianconeri nel mese di dicembre. Un calendario ricco di impegni”.