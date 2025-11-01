Juventus, gli auguri della società a Filip Kostic

La società bianconera, attraverso il proprio sito, augura un buon compleanno a Filip Kostic, che compie oggi 33 anni. Il messaggio del club:
”Terzo compleanno in bianconero per Filip Kostic che oggi, nel giorno in cui anche la Juventus festeggia il suo 128° anniversario, compie 33 anni.
Il laterale serbo classe 1992, dopo la parentesi della scorsa stagione in prestito al Fenerbahce, è tornato alla base nell’estate da poco passata ed è rimasto in bianconero per offrire il suo contributo.
Con le 6 totalizzate in questo inizio di annata, Filip ha toccato quota 95 presenze – tenendo in considerazione tutte le competizioni – con la maglia della Juventus. Numeri importanti, arricchiti da tre reti e sedici assist, uno dei quali confezionato per Vlahovic nella vittoria per 0-1 sul campo del Genoa.
Ancora buon compleanno, Filip!”