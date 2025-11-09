Juventus, Di Gregorio sui social: “Fino alla fine”

Il numero uno bianconero autore di una grande prestazione lancia la carica sul proprio profilo social Instagram

Michele Di Gregorio è stato un grande protagonista del match di ieri sera. Oltre a garantire la solita tranquillità al resto dei compagni, nella seconda frazione di gioco, il portiere juventino ha compiuto un’intervento strepitoso sul tiro di Adams, salvando così la sua squadra.

Al termine del derby, Di Gregorio attraverso il proprio social Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae con una didascalia : ”Fino alla fine”. Un messaggio chiaro e diretto, che indica la voglia di ripartire subito e lasciarsi alle spalle il pareggio.